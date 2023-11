AI na indústria adulta: modelo virtual fatura US$10 mil em 6 semanas, mas há um mistério

A modelo virtual Emily Pellegrini conquistou mais de 80.000 seguidores no Instagram e se tornou uma sensação em plataformas de assinatura como o Fanvue, onde acumulou US$9.688 em apenas seis semanas. Seus fãs, encantados por sua beleza, não imaginam que ela não é real.

Emily é uma das poucas estrelas virtuais geradas por inteligência artificial (IA) que estão ganhando grandes somas ao vender conteúdo explícito segundo trouxe o Daily Star.

Enquanto o OnlyFans, plataforma popular para esse tipo de conteúdo, proíbe personagens de IA não reais, o Fanvue está investindo no futuro da pornografia virtual com criadores de IA.

AI como ferramenta, não substituto

Will Monange, fundador e CEO do Fanvue, acredita que criadores de IA em breve serão tão comuns quanto humanos na indústria adulta. Ele destaca que a IA é uma ferramenta ou extensão da criatividade humana. O Fanvue planeja lançar recursos avançados, incluindo um gerador de mensagens de IA e uma ferramenta para clonar a voz do criador virtual.

Apesar do sucesso financeiro, o criador de Emily expressa preocupações éticas sobre o uso da IA na indústria adulta. Alertam para os riscos, incluindo deepfakes e pornografia infantil, e defendem a necessidade de regulamentações rigorosas para prevenir abusos.