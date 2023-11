O 'paradoxo do protetor solar': uso excessivo e aumento do risco de câncer de pele

O crescente uso de protetores solares, impulsionado por campanhas de conscientização, está gerando uma preocupação chamada de "Paradoxo do Protetor Solar" segundo trouxe o Mega Curioso. Apesar das medidas preventivas, as taxas de melanoma e câncer de pele estão em ascensão, levando especialistas a questionar a eficácia real do uso do produto.

Pesquisadores, incluindo Ivan Litvinov, presidente da divisão de dermatologia da Universidade McGill, destacam que o problema reside na percepção equivocada de que o uso do protetor solar é uma licença para se bronzear. Litvinov salienta que as pessoas muitas vezes subestimam a quantidade necessária ou prolongam a exposição ao sol após a aplicação, resultando em uma falsa sensação de segurança.

Em dois estudos recentes, Litvinov e sua equipe analisaram as práticas de proteção solar em diferentes regiões. Descobriram que, embora moradores de áreas com altas taxas de incidência de melanoma, como Nova Escócia e Ilha do Príncipe Eduardo, fossem mais propensos a usar protetor solar, também enfrentavam maior exposição solar devido às condições climáticas favoráveis.

Protetor-solar-passando-Karolina-Grabowska-Pexels

Karolina Grabowska / Pexels

Protetor solar e risco de câncer de pele

O segundo estudo, baseado no Biobank do Reino Unido, revelou uma associação surpreendente: o uso frequente de protetor solar estava ligado a um risco dobrado de desenvolver câncer de pele. Litvinov destaca que esse paradoxo ocorre quando há uma exposição solar mais elevada, levando as pessoas a usarem mais protetor solar, porém, não em quantidades adequadas.

Litvinov enfatiza que as estratégias de proteção solar devem considerar as características únicas das comunidades. Além disso, ele destaca que, embora o protetor solar seja importante, medidas como roupas de proteção solar e evitar o sol diretamente são mais eficazes.

Os pesquisadores encorajam as pessoas a desfrutarem ao ar livre, mas com precauções adequadas para evitar queimaduras e excesso de bronzeamento. A conscientização sobre o "Paradoxo do Protetor Solar" pode ser crucial para garantir práticas de proteção solar mais eficazes e reduzir as taxas de câncer de pele.