Noivo ameaça expulsar seu pai do casamento caso ele insista em levar sua madrasta e enteados

Um noivo decidiu desabafar no Reddit após descobrir os planos que o pai tem para seu casamento. Segundo ele, convidar o pai foi apenas uma questão de protocolo uma vez que os dois não têm uma relação muito próxima.

Sem se identificar, o noivo conta que deve se casar no final do mês e acabou enviando o convite para seu pai somente por protocolo.

“Ele e minha mãe se separaram quando eu tinha sete anos e eu passei a vida toda somente ao lado da minha mãe. Nós não tivemos um tempo juntos e logo ele se casou e teve outra filha, então também não tive contato com a nova família dele”.

“Além disso, minha mãe tem boas razões para não se dar bem com eles, mas não quero entrar nestes detalhes”, revela o noivo.

“Acontece que quando enviei o convite para meu pai eu deixei bem claro que o convite era somente para ele e que não queria que ele levasse a esposa e a filha para o casamento, ele não ficou contente”.

Ele fez uma ameaça

O homem então conta que o pai achou um absurdo o filho não permitir a presença de sua esposa e filha no casamento, porém o noivo tinha bons motivos para fazer isso e deixou claro ao pai.

“Ele tentou me culpar e me repreender por ele não poder levar a esposa e a filha no meu casamento, mas eu disse a ele que minha decisão estava tomada. Minha mãe vai ao meu casamento e como não se dá bem com eles, não quero inconvenientes para ela”.

“Além disso, é ela quem pagou pelo casamento então só quero pessoas que considero como sendo da família na ocasião. Ele não deixou isso passar então avisei que se ele levar a esposa e a filha em qualquer evento relacionado ao casamento, será barrado pela segurança”.

Leia também: Pai entra em desespero após chá revelação e afirma ter medo do que o espera

Para os usuários do Reddit, ele está correto em manter sua decisão e deve seguir desta forma.

“O casamento é seu, logo você convida apenas quem você quiser”, comentou uma pessoa.

“Você está correto em sua atitude, não é errado principalmente pelo histórico de comentários homofóbicos feitos por sua madrasta”, finalizou outra.