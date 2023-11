Noite de excessos: homem perde perna ortopédica após se embriagar com amigos

Em uma noite aparentemente comum em Villa del Rosario, Córdoba (Argentina), um carpinteiro de 49 anos viu sua vida tomar um rumo inusitado após uma reunião com amigos. Depois de se embriagar, ele voltou para casa, mas para sua surpresa, sua perna ortopédica estava ausente. O homem, que não conseguiu lembrar onde a deixara, iniciou uma busca que se tornaria um episódio inesquecível.

Na manhã seguinte, uma reviravolta inesperada ocorreu quando uma mulher encontrou a prótese perdida na rua Sarmiento, perto da rota 10, segundo o Cronica. Consciente de seu valor econômico, ela a entregou no hospital local. Apesar dos esforços da equipe hospitalar para identificar o proprietário, ninguém reconheceu a prótese.

O tão aguardado reencontro aconteceu na quinta-feira passada, quando o homem soube que sua prótese estava no hospital. Ele passou dois dias sem a perna ortopédica, vivendo uma situação única.

Pierna ortopedica. En la entrada de Villa del Rosario por calle Sarmiento Posted by Erica Mabel Ferreyra on Tuesday, November 7, 2023

Do coma à noite louca

Ao recuperar sua prótese, o carpinteiro compartilhou sua história com os meios de comunicação locais. Ele revelou que começou a usar a perna ortopédica após um acidente: "Caí de um telhado ao qual subi com pressa porque ouvi barulhos e pensei que estavam tentando me roubar. Fiquei em coma", disse ele, remontando ao incidente que ocorreu há seis meses.

Este evento peculiar ganhou destaque, chegando até mesmo a páginas de humor no Instagram. Uma publicação apresentando a prótese perdida inclui um áudio hilário do homem narrando com humor: "Sim! Eu me embriaguei e perdi a perna, aqui está, olha isso, não".

Érica Mabel Ferreyra, aparentemente a salvadora do objeto, compartilhou a descoberta no Facebook, recebendo uma resposta bem-humorada do homem.