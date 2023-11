Nariz escorrendo: por que nem sempre é um sinal de problema

Contrariando a crença comum, o nariz escorrendo não é apenas uma fonte de incômodo; é, na verdade, um sinal de que seu corpo está funcionando conforme o esperado. O Popular Science destaca que o nariz desempenha um papel vital no sistema imunológico, aquecendo e umidificando o ar, enquanto produz muco para impedir a entrada de patógenos.

A produção aumentada de muco não significa automaticamente doença. Pelo contrário, é uma resposta do sistema imunológico para bloquear vírus, bactérias e outros invasores. A eficácia desse mecanismo é reforçada pelos cílios no interior do nariz, movendo o muco para a garganta, onde é eliminado.

Embora o nariz escorrendo seja uma resposta natural, é crucial distinguir entre uma reação temporária do sistema imunológico e problemas persistentes. A coriza decorrente de infecções geralmente diminui após a eliminação do agente infeccioso, mas sua persistência pode indicar condições subjacentes.

assoando-nariz-Andrea-Piacquadio-Pexels

Andrea Piacquadio / Pexels

Alergias respiratórias e outras causas

Além das infecções, alergias respiratórias podem desencadear o aumento da produção de muco. Quando o sistema imunológico identifica erroneamente uma substância inofensiva como uma ameaça, ocorre uma reação alérgica, levando ao nariz escorrendo. Cuidados adequados e atenção à coloração do muco são essenciais para diferenciar as causas.

Ao perceber os primeiros sinais de coriza, evite assoar o nariz com muita força para não prejudicar os pelos das narinas. Soluções salinas são recomendadas para aliviar o entupimento nasal. A lavagem das mãos após assoar o nariz é fundamental para evitar a propagação de agentes infecciosos. Observe a coloração do muco, pois tons amarelados ou esverdeados podem indicar presença de vírus ou bactérias.

Se a coriza persistir, é aconselhável buscar ajuda médica. Dependendo da causa, o tratamento pode incluir medicamentos como anti-histamínicos, corticoides ou antibióticos. Entender a natureza da coriza é essencial para adotar os cuidados adequados e garantir a saúde nasal.