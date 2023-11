Leão escapa de circo próximo a Roma e causa alarde nas ruas

No sábado, a pacata cidade italiana de Ladispoli, nas proximidades de Roma, testemunhou momentos de tensão quando um leão fugiu de um circo local, percorrendo as ruas e preocupando moradores. As autoridades responderam prontamente para conter a situação.

Detalhes cruciais

O leão que escapou do circo durante a tarde de sábado, levou a uma busca intensa pelas autoridades locais.

Diversos vídeos circulam rapidamente nas redes sociais, mostrando o leão caminhando pelas ruas, causando pânico e apreensão entre os residentes. As medidas de captura foram coordenadas entre o circo e os policiais, culminando em uma operação de anestesia bem-sucedida à noite.

Ação rápida e alerta local

Os proprietários do circo agiram rapidamente ao notar a fuga do leão, contatando as autoridades por meio do número de emergência 112. O prefeito de Ladispoli, Alessandro Grando, emitiu um alerta em sua página no Facebook, pedindo extrema cautela aos moradores.

‼️AVVISO IMPORTANTE‼️ Un leone è scappato dal circo attendato in Viale Mediterraneo. L’animale è stato subito... Posted by Alessandro Grando Sindaco di Ladispoli on Saturday, November 11, 2023

Desafios na proibição de circos com animais

Grando esclareceu em sua postagem que, embora tenham tentado proibir a entrada de circos com animais na cidade em 2017, a iniciativa foi frustrada no tribunal administrativo. Ele salientou a impossibilidade de impedir legalmente a presença desses circos e a frustração ao reembolsar custas judiciais aos requerentes.

Leone scappato da un circo a Ladispoli, le indagini e l'ipotesi delle gabbie sabotate https://t.co/fPVSGwEVvl pic.twitter.com/Jy2TKNQpWD — Roma Today (@romatoday) November 12, 2023

Conforme o 20 Minuten, o incidente destaca não apenas a importância da segurança pública diante de situações inesperadas, mas também levanta questões sobre a regulamentação de circos com animais na região.