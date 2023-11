Jovem é criticada por se recusar a usar sua herança para pagar pela cirurgia do cunhado

Uma jovem decidiu usar o Reddit para desabafar depois de se envolver em uma situação delicada com sua irmã. Após a morte de seu pai, ela e a irmã se viram sozinhas no mundo, e mesmo tendo recebido a mesma quantidade na herança, decidiram tomar rumos diferentes na vida.

No entanto, após usar completamente sua parte, a irmã da mulher agora exige que ela pague o tratamento médico de seu marido.

Sem se identificar, a jovem conta: “Desde que meu pai faleceu minha irmã usou sua parte da herança para comprar carros novos e reformar sua casa. Como meu cunhado não me deixou morar com eles, eu fui morar com a minha tia e estou pensando em usar meu dinheiro para pagar minha faculdade de medicina”.

“Nós nunca fomos próximas, e as coisas pioraram depois que ela casou com seu marido, que tem uma doença crônica e por causa disso teve permissão de fazer comentários inapropriados no funeral do meu pai. Eu me distanciei de vez”.

“Acontece que recentemente minha irmã começou a vir aqui mais vezes para desabafar sobre a condição do marido, que passou a ter problemas cardíacos e precisa de uma cirurgia. Ela mencionou minha parte da herança, mas eu desconversava até que ela falou disso diretamente sobre eu dar meu dinheiro para pagar pela cirurgia dele”.

Ela ficou se sentindo mal

A jovem então explica que se sentiu desconfortável com o pedido da irmã porque não tem garantias de ver o valor de volta. Com isso, ela se sente insegura ao usar o dinheiro e não ter garantias de que poderá cursar a faculdade.

“Eu disse que não ia ajudar e minha irmã teve uma ataque de raiva na casa da minha tia, me chamando de sem coração e cruel. Ela diz que a saúde de seu marido é prioridade e que eu precisava ajudar porque a educação não é nada comparada à saúde de alguém, depois me perguntou se eu ficaria feliz em vê-la viúva e meu sobrinho sem pai”.

“Minha tia sugeriu que ela pedisse ajuda a outras pessoas, mas a maioria cortou minha irmã de suas vidas por causa das atitudes do marido dela. Ela continuou chorando e minha tia decidiu ficar de fora da discussão”.

“Agora recebo fotos diárias da família da minha irmã com mensagens dizendo que estou privando ela e meu sobrinho de terem uma família feliz e saudável. Perguntei para alguns amigos e eles me disseram que eu não devo ajudar, que eles podem vender os carros para pagar e que se eu emprestar o dinheiro, talvez não consiga fazer a faculdade de medicina”, finaliza a jovem.

Para os usuários do Reddit, ela deve ouvir seus amigos.

“Seu amigo está certo, você não vai ver o dinheiro de volta porque sua irmã não vai desistir do estilo de vida dela. Ela acha que tem direito sobre a sua herança enquanto gasta a dela com bens materiais”, comentou uma pessoa.

“Seu relacionamento com sua irmã já era há muito tempo. Não tem motivos para você abrir mão do seu sonho”, finalizou outra.