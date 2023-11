Fanvue: revolução na indústria adulta com modelos de IA

Com 81 mil seguidores entusiasmados no Instagram e ganhos expressivos em apenas seis semanas no ar, Emily Pellegrini é a sensação virtual emergente nas redes sociais. Entretanto, há um detalhe intrigante: ela não é real.

Enquanto o debate sobre o impacto da inteligência artificial (IA) em nossas vidas continua, plataformas como a Fanvue estão desafiando as normas da indústria adulta. Diferentemente do OnlyFans, a Fanvue permite que personagens inexistentes ganhem vida. O CEO Will Monange acredita que modelos gerados por IA conquistarão destaque, competindo com influenciadores humanos, segundo trouxe o New York Post.

Monange destaca que a IA permite criatividade sem a necessidade de ser "o rosto dessa criação". Ele prevê que, nos próximos anos, modelos gerados por IA alcançarão a mesma aclamação que influenciadores humanos, impulsionando uma revolução na indústria adulta.

Recursos inovadores

A Fanvue está desenvolvendo recursos avançados, incluindo integração de tecnologia de conversação e clonagem de áudio para imitar a voz do criador. Essas ferramentas, em constante aprimoramento com base no feedback dos usuários, prometem uma experiência mais envolvente e personalizada.

Embora a IA seja atualmente vista como uma ferramenta ou extensão da criatividade humana, Monange reconhece que os criadores de bots de IA já estão colhendo benefícios com a crescente demanda. No entanto, ele ressalta a importância de abordar a IA com cautela, considerando possíveis usos negativos, como deepfakes ou pornografia infantil.

Apesar do sucesso de Pellegrini, seu criador expressa preocupações sobre os usos sinistros da IA. Embora reconheça as vantagens, destaca os riscos inerentes a essa tecnologia, sinalizando a necessidade de cautela em sua aplicação.