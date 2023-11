Dior lança linha de skincare de luxo para bebês com 'água perfumada' de U$230

Visando redefinir os cuidados com a pele do bebê, a Dior lança uma linha sofisticada que inclui "água perfumada" de US$230 e um hidratante de US$115, tentando conquistar pais que desejam luxo para seus pequenos.

A sofisticada fragrância da Dior, chamada Bonne Étoile ou 'Estrela da Sorte', é apresentada como "o primeiro passo do bebê para a fragrância". Essa revitalização da linha de perfumes Baby Dior de 1970 ostenta uma embalagem em rosa pastel ou verde menta, oferecendo notas de pera, rosa selvagem e almíscares brancos. A fragrância promete evocar "doces memórias de infância" e é uma homenagem às alegres lembranças de infância de Christian Dior.

Francis Kurkdjian, diretor de criação de perfumes da Dior, expressou seu entusiasmo em trazer de volta o Baby Dior como uma homenagem, segundo divulgou o New York Post. A diretora artística da marca, Cordelia de Castellane, colaborou com Kurkdjian para ressuscitar a linha de fragrâncias. O resultado é uma revitalização que presta homenagem à crença de Christian Dior na alegre fase da infância.

Essenciais de luxo

Além da fragrância encantadora, a coleção de quatro peças inclui a atualmente indisponível água de limpeza L’eau Très Fraîche de US$95, projetada para acalmar e limpar a pele delicada do bebê. O hidratante de US$95 La Mousse Très Foundate Cleansing Foam, com "95% de ingredientes de origem natural," transforma o momento do banho em um ritual precioso. O hidratante esgotado Le Lait Très Tendre de US$115, com aroma de pera, visa proteger a barreira da pele do bebê, formulado com um pH semelhante ao de sua pele delicada.

A incursão da Dior nos cuidados luxuosos para bebês não apenas oferece uma jornada perfumada à infância, mas também destaca o compromisso da marca com a qualidade e a tradição, criando um burburinho entre pais em busca de opulência para seus pequeninos.