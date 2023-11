Chimpanzés estrategistas: táticas militares observadas na selva

Cientistas descobriram que chimpanzés adotam táticas militares para evitar conflitos fatais com grupos rivais. O estudo, publicado na revista PLOS Biology, e trazida pelo Mega Curioso,revela que esses primatas utilizam terreno elevado, realizando missões de reconhecimento semelhantes às empregadas pelos militares humanos.

Sylvain Lemoine, professor-assistente de antropologia biológica na Universidade de Cambridge, destaca que o comportamento dos chimpanzés evidencia uma capacidade de metacognição. Essa habilidade permite refletir sobre o próprio conhecimento, agindo com base no entendimento do que se desconhece para obter mais informações.

Chimpanzes-oscar-MUGISHA-Pexels

oscar MUGISHA / Pexels

Estudo nas fronteiras do território

O estudo concentrou-se em duas comunidades de chimpanzés na Costa do Marfim, observando suas atividades entre 2013 e 2016. Os dados revelam que, ao se aproximar das fronteiras do território, os chimpanzés preferem terrenos elevados. Nessas colinas, descansam para manter a atenção auditiva, indicando uma estratégia consciente.

Os chimpanzés avaliam cuidadosamente o equilíbrio de poder ao se aproximar de territórios disputados. O estudo sugere que as capacidades cognitivas complexas desses primatas, relacionadas à expansão territorial, são resultados da seleção natural. Essas táticas podem ser vestígios de uma proto-guerra em pequena escala nas populações pré-históricas de animais caçadores-coletores.

Este estudo lança luz sobre a evolução do comportamento estratégico em primatas, fornecendo insights valiosos sobre as origens das táticas de guerra na natureza.