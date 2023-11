'Viajante do tempo' anuncia catástrofes naturais em 2024

Um autoproclamado "viajante do tempo do ano 2671", conhecido como @radianttimetraveller no TikTok, afirma ter informações sobre os piores desastres naturais que ocorrerão nos próximos 12 meses.

Eno Alaric, o TikToker em questão, ganhou mais de 26 mil seguidores por suas postagens que incluem alertas sobre eventos futuros supostamente catastróficos, como trouxe o The Mirror. Entre suas previsões anteriores, estão colisões de planetas gêmeos com a Terra, visitas alienígenas e até o início da Terceira Guerra Mundial.

Agora, o autodenominado viajante do tempo emitiu quatro alertas sobre supostas mega-catástrofes naturais iminentes. As alegações incluem um mega tsunami de 750 pés de altura e um tornado com 17 milhas de largura.

Alertas específicos para 2024

Em um vídeo, o TikToker anunciou: "atenção! Sou um viajante do tempo real, e esses são os piores desastres naturais dos próximos 6 meses. No meu tempo, 2024 é considerado o pior ano da história em termos de desastres naturais".

As alegações incluem a formação do primeiro tornado F6 registrado em 17 de fevereiro, com 17 milhas de largura, que devastaria quase toda Houston, Texas. No mês seguinte, uma gigantesca tempestade de poeira atingiria o centro-leste dos EUA e duraria meses.

Em 2 de abril de 2024, ocorreria um terremoto de magnitude 9.8 chamado "Big John" na falha de San Andreas. Este terremoto deixaria San Francisco, Los Angeles e outras cidades em ruínas. Às 14h48 do mesmo dia, o "Big John" causaria um mega tsunami de 750 pés de altura na costa da Califórnia, destruindo o que restou das cidades já arrasadas.

Reações divididas no TikTok

A comunidade do TikTok reagiu de maneira dividida às alegações, debatendo nos comentários sobre a possibilidade de as previsões se tornarem realidade. Alguns expressaram ceticismo, enquanto outros brincaram com a ideia, e um usuário até afirmou ter estado lá, mas o evento está previsto para 2124.

A verdade por trás das previsões permanece incerta, mas as alegações do 'viajante do tempo' certamente geraram discussões e curiosidade online.