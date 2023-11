Segredo revelado: 'máquinas de pegar' são manipuladas

Katie Clark, uma jovem de Melbourne (Austrália), compartilhou descobertas chocantes, provando como as famosas 'máquinas de pegar' são manipuladas para dificultar vitórias. Clark, usuária do TikTok, encontrou o manual de instruções de sua recente compra, uma máquina de pegar, detalhando como a máquina pode ser manipulada, levantou o New York Post.

Em um vídeo que já ultrapassou 75.000 visualizações, Clark mostra como a força da garra da máquina pode ser alterada. "Preciso partir alguns corações sobre as máquinas de pegar porque a garra também é confirmada como fraudada", diz ela no vídeo. O manual de instruções explica como modificar a força da máquina, aumentando ou diminuindo a probabilidade de ganhar um prêmio.

"Todos nós sabíamos, mas quando está documentado, impresso, é mais legítimo. Agora está confirmado", afirma Clark. Ela comprou a máquina há alguns meses para decorar sua nova casa. Ao consertar a máquina, encontrou o manual de instruções que expôs a indústria das máquinas de pegar.

Controvérsia nas configurações

O manual mostra como as configurações da máquina podem tornar praticamente impossível ganhar um prêmio, dependendo das opções escolhidas. Clark brinca sobre ajustar as configurações dependendo de quem joga, garantindo que ela sempre vença enquanto sua família perde.

A reação no TikTok foi de indignação, com jogadores furiosos expressando sua decepção nos comentários. Alguns compartilharam experiências de máquinas que pareciam impossíveis de vencer.

Um relatório aponta que a indústria das máquinas de pegar experimentou um crescimento significativo devido ao aumento da renda disponível e ao aumento nos gastos com lazer.

"Vamos continuar jogando", conclui Clark, enquanto outros usuários compartilham suas próprias histórias de sucesso com as máquinas de pegar.