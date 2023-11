OpenAI oferece pacotes de até US$10 milhões para atrair talentos da IA da Google

Em uma movimentada corrida tecnológica, a OpenAI, apoiada pela Microsoft, está supostamente oferecendo pacotes de até US$10 milhões para atrair os melhores especialistas em inteligência artificial (IA) da Google. A estratégia visa fortalecer a equipe antes de uma venda planejada de ações, estimada em mais de US$80 bilhões, impulsionando a avaliação da OpenAI.

A equipe de recrutamento da OpenAI está abordando talentos de destaque da IA da Google, apresentando a proposta de travar pacotes na avaliação atual de cerca de US$27 bilhões da empresa. Com a expectativa de um aumento substancial após o fechamento da venda de ações, os principais acordos podem chegar a valores entre US$5 milhões e US$10 milhões, conforme fontes citadas pelo The Information.

Até o momento, a Google "não parece estar igualando as ofertas", informou uma fonte ao New York Post. Esse movimento agressivo da OpenAI coincide com os esforços do CEO Sam Altman para obter apoio financeiro adicional da principal investidora, a Microsoft. A empresa busca desenvolver ferramentas de tecnologia "superinteligentes" equiparáveis ​​à inteligência humana.

Chat-GPT-Matheus-Bertelli-Pexels-1

Matheus Bertelli / Pexels

Corrida tecnológica no Mercado de IA

A crescente popularidade do ChatGPT, lançado há cerca de um ano, desencadeou uma corrida tecnológica entre gigantes como Microsoft, Google e xAI de Elon Musk, todos buscando liderança no mercado de IA. O ChatGPT compete diretamente com o chatbot da Google, Bard, e a versão da xAI, Grok, recém-lançada para alguns usuários X.

Como parte de sua campanha de recrutamento, a OpenAI destaca seu acesso a poderosos e escassos chips de computação necessários para impulsionar sistemas avançados de IA. Além disso, a empresa concedeu aumentos a alguns de seus profissionais juniores em IA. A venda de ações planejada será a segunda da OpenAI este ano, após o fechamento da rodada anterior em abril.

Até o momento, OpenAI e Google não comentaram as recentes ações. Sam Altman, chefe da OpenAI, anunciou que o ChatGPT superou 100 milhões de usuários ativos semanais. Em outubro, Altman afirmou que a OpenAI estava a caminho de uma receita anualizada de US$1.3 bilhão. Enquanto isso, a Google também intensificou seus esforços em IA, recentemente em negociações para investir "centenas de milhões de dólares" na Character.AI, uma startup fundada por ex-funcionários da Google.