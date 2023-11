Noivo de assistente social acusada de abuso já cumpriu pena por pôr criança em perigo

Payton Shires, uma assistente social de Ohio, está no centro de um escândalo envolvendo acusações de abuso sexual infantil. Além disso, seu noivo, Nicholas Rafter, tem um passado criminoso revelador.

Rafter, um encanador de 27 anos, já passou quase cinco anos na prisão por dois casos de arrombamento e colocação de criança em perigo, segundo o New York Post.

Nicholas Rafter enfrentou sérias acusações relacionadas a uma garota de 14 anos, incluindo estupro, agressão sexual e conduta sexual ilegal. No entanto, as acusações foram reduzidas a colocação de criança em perigo, resultando em sua libertação em agosto de 2017 após quase cinco anos de prisão. Ele também ficou sob liberdade condicional intensiva e testes de drogas aleatórios até julho de 2022.

Relacionamento após a prisão

Rafter começou a namorar Shires três anos após ser libertado. Curiosamente, Shires, que trabalhava para o National Youth Advocate Program, defendeu a pena de morte para pedófilos em suas redes sociais. Ela enfrenta acusações após admitir comportamento doentio durante uma ligação com a mãe do adolescente envolvido.

O caso tomou um rumo sombrio quando Shires apareceu na casa do adolescente com uma arma. A mãe do jovem chamou a polícia, resultando na descoberta de Shires ameaçando tirar sua própria vida. Ela agora enfrenta acusações adicionais de intimidação de uma vítima de crime e intimidação de uma testemunha de crime.