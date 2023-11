Noite de núpcias para noivas virgens: dicas cruciais

Alicia Tucker, uma noiva que escolheu esperar até o casamento para ter relações sexuais, agora compartilha suas valiosas dicas para outras noivas virgens. Em uma de suas "conversas de esposa" no YouTube, a cristã canadense oferece conselhos práticos e informativos para preencher uma lacuna de informações para noivas religiosas, trouxe o New York Post.

Antes da noite de núpcias, Tucker aconselha as mulheres a discutirem abertamente sobre sexo e quaisquer preocupações, como dor, com seus parceiros. Essa comunicação prévia alivia ansiedades e faz parte do processo de intimidade.

Um banho pré-coito é sugerido por Tucker para acalmar os nervos e facilitar o contato sexual. Ela também alerta sobre a possibilidade de sangramento para virgens, recomendando o uso de uma toalha na cama para evitar bagunças. A mensagem é clara: seja descontraída e esteja preparada para situações inesperadas.

Superando desafios emocionais

Tucker compartilha sua luta pessoal em estar presente durante a primeira noite, destacando a importância de absorver cada momento. Em meio às emoções elevadas, ela incentiva a evitar distrações mentais para criar memórias duradouras.

Um conselho prático e muitas vezes desconhecido é destacado por Tucker: urinar após o sexo. Esta prática, conforme a Cleveland Clinic explica, atua como uma "lavadora de alta pressão para a uretra", eliminando germes e reduzindo o risco de infecções do trato urinário (ITU).

Nos comentários do vídeo, mulheres cristãs elogiam a franqueza de Tucker e compartilham suas próprias dicas, enfatizando a importância de discutir contracepção antes do casamento e tranquilizando as noivas de que a primeira vez nem sempre é a melhor.