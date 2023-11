Mulher se revolta com o namorado ao descobrir que ele comprou passagens de avião com escala

Um rapaz decidiu usar o Reddit para saber se agiu errado ao tomar uma decisão que vai contra os desejos de sua namorada. Segundo ele, seu pensamento foi realizar a compra mais cômoda para sua realidade atual, mesmo que isso ignorasse os desejos e limites da companheira.

Sem se identificar, o homem conta que está em um relacionamento com a companheira há 5 anos. Desde então, eles precisaram passar algum tempo namorando a distância, mas se encontram sempre que podem.

“Normalmente ela paga as passagens e eu a hospedagem, mas recentemente estou passando por dificuldades financeiras e precisamos nos adequar”.

“Decidimos ter uma escapada romântica no próximo mês e ela decidiu pagar pelo hotel já que é mais caro do que as passagens onde moramos. Eu aceitei e comprei a passagem dela enquanto ela escolheu e pagou por um hotel legal para podermos viajar juntos”, conta o homem.

Ela não ficou contente

Apesar de fazer este acordo com a companheira, o homem acabou optando pelas passagens mais baratas, mesmo sabendo que isso significava alguns voos a mais para a companheira que tem medo de avião.

“Ela ficou magoada porque a passagem inclui uma escala e, em suas palavras, ‘vai ficar 12 horas presa entre aviões e aeroportos’ por causa disso. Além disso, ela falou que eu sabia de seu medo de voar e ainda assim vou fazê-la pegar 4 aviões ao invés de 2″.

“Ela agora está pensando em cancelar a viagem ou comprar sua própria passagem. Eu não imaginei que ela fosse agir desta forma, mas eu também me sinto mal porque ela me disse várias vezes que odeia escalas. Eu agi errado?”, questiona o homem.

Para os usuários do Reddit, ele deveria ter considerado os medos e receios da companheira antes de comprar a passagem mais barata.

“Ela está pagando pela parte mais cara para vocês poderem ter um momento juntos, e você ainda a chama de mimada? Você está errado”, comentou uma pessoa.

“Você comprou a passagem sem conversar com ela antes, mesmo depois de 5 anos de relacionamento e de saber do medo dela envolvendo aviões. Você errou”, finalizou outra.