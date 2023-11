"Minha mãe me fez assinar um empréstimo para comprar um carro para minha irmã mimada"

Um usuário, conhecido como Foreversadandlonely no Reddit, compartilhou sua angustiante experiência de como sua mãe o enganou, fazendo-o assinar um contrato de empréstimo para um carro que ele acreditava ser presente para si mesmo assim que obtivesse sua habilitação. Contudo, a realidade era diferente, já que o veículo foi destinado à sua irmã "mimada", deixando-o chateado e em dívida.

A mãe, descrita como "muito entitled" pelo filho, solicitou que ele assinasse documentos para um novo carro em 2018. Ele inicialmente pensou que ela estava comprando o veículo à vista, mas mais tarde descobriu que ela estava, na verdade, obtendo um empréstimo em seu nome para adquirir um Fiat 500 para sua irmã, segundo levantou o The Mirror.

O usuário compartilhou o impacto devastador dessa manipulação financeira: "Esse tipo de abuso/bullying financeiro literalmente me colocou abaixo de todas as conquistas de qualquer pessoa da minha idade. Tive que me concentrar na sobrevivência, então nenhum diploma para mim, nenhuma carteira de motorista para mim. Nada! Tive que passar meus dias preocupado com como consertar as escolhas desastrosas dela."

Marcas profundas

O usuário admitiu que essa forma de abuso financeiro deixou marcas profundas, resultando na necessidade de terapia. Ele compartilhou: "Preciso literalmente de umas boas 7/8 sessões de terapia apenas por causa desse abuso financeiro. Ninguém que conheço teve as mesmas experiências. Também é muito alienante. Tenho PTSD por cobradores de dívidas me ameaçando (alguns deles também foram muito compreensivos e compassivos)."

Os usuários expressaram horror com as ações da mãe e ofereceram uma grande quantidade de apoio e compaixão. Alguns observaram que as ações dela poderiam ser consideradas fraude e roubo de identidade, sugerindo a busca por soluções legais.

Um usuário comentou: "Posso ver o quão terrível sua mãe foi e fico feliz que você esteja seguindo em frente. Pais NUNCA deveriam traumatizar seus filhos." Outro usuário afirmou: "O que ela fez pode levá-la à prisão, pois é considerado fraude e possível roubo de identidade, já que ela usou suas informações para um empréstimo que você não queria." Outro concordou, dizendo: "Isso é fraude. Você pode resolver isso legalmente." O usuário respondeu: "Felizmente, eu resolvi isso. Foi difícil. Foi doloroso e humilhante. Mas as cicatrizes ainda estão muito presentes."