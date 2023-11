Método inovador: urologista feminina ensina como abordar problemas de ereção

A Dra. Rachel Rubin, urologista com especialização em medicina sexual, está adotando uma abordagem única para lidar com um tema delicado: ereções masculinas. Em sua palestra online, intitulada 'A Maneira Fácil de Falar Sobre Pênis', compartilhada no Medscape, ela revela uma estratégia simples, mas surpreendentemente eficaz.

Rubin reconhece que muitos profissionais de saúde enfrentam dificuldades ao abordar questões relacionadas aos órgãos genitais masculinos, mesmo com treinamento especializado. Ela destaca a complexidade de diagnosticar problemas, especialmente quando pacientes de diferentes idades relatam dificuldades distintas.

A urologista introduz o 'Erection Hardness Score (EHS)' desenvolvido em 1998 por uma equipe de urologistas que estudavam os efeitos do recém-lançado Viagra. Essa ferramenta utiliza uma escala de quatro pontos para avaliar a rigidez da ereção, permitindo uma comunicação mais objetiva.

Rubin explica: "Um '1' significa nenhuma ereção. Um '2' indica rigidez insuficiente para penetração. Com '3', há penetração, mas é instável. Já o '4' representa a ereção perfeita, buscada por muitos."

Medica-2-Tima-Miroshnichenko-Pexels

Tima Miroshnichenko / Pexels

Falar em uma compreensão precisa

A urologista encoraja seus pacientes a "falar em números" para descreverem suas ereções. Eles compartilham situações cotidianas, atribuindo valores à rigidez em diferentes contextos. Essa abordagem fornece uma medida objetiva que orienta os tratamentos subsequentes.

Com 40% dos homens enfrentando disfunção erétil aos 40 anos e 70% aos 70 anos, segundo a Cleveland Clinic, a abordagem de Rubin oferece uma maneira tangível de abordar e tratar um problema comum, proporcionando aos pacientes uma compreensão clara de sua condição e dos resultados dos tratamentos prescritos.