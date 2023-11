Marido joga fora bolo feito com carinho por esposa para enteada devido a um ingrediente ausente

A alegria de um bolo caseiro no aniversário pode ser incomparável, mas para uma madrasta, sua própria criação se tornou o epicentro de um drama no 12º aniversário de sua enteada. A situação levou a mulher a deixar a festa, gerando divisões de opiniões na internet, trouxe o The Mirror.

A madrasta compartilhou sua frustração depois que seu marido jogou fora o bolo que ela fez com carinho para sua enteada de 12 anos, alegando uma questão relacionada aos ingredientes. A intenção da mulher era mostrar apoio à enteada após a perda da mãe, escolhendo inclusive o sabor favorito dela, mirtilo. No entanto, a ausência dessa fruta específica desencadeou uma reação inesperada.

Em um post no Reddit, a mulher explicou que seu marido, Jeff, que estava "lutando como pai solteiro", costumava comprar um bolo de uma padaria todos os anos. Desta vez, ela queria preparar uma surpresa caseira para "expressar um pouco de amor maternal e apoio".

Bolo-morango-mirtilo-framboesa-Anete-Lusina-Pexels-1

Anete Lusina / Pexels

A ausência de mirtilo

O dilema surgiu quando ela não conseguiu encontrar mirtilos, o ingrediente especial escolhido pela enteada. Ao perceber a ausência da fruta, Jeff acusou a esposa de não estar "totalmente comprometida" com o bolo de aniversário e sugeriu que ele "deveria ter encomendado um da padaria".

A discussão escalou, culminando no marido jogando o bolo no lixo. Chocada com a reação, a mulher explodiu de raiva, deixando a festa e recusando os apelos do marido para ficar. Em seguida, ela buscou refúgio na casa dos pais.

O marido insistiu que ela exagerou, causando mágoa tanto a ele quanto à enteada ao partir. Os pais dela, no entanto, afirmam que ele agiu de forma justificada, considerando a pressão que sentiu ao tentar alegrar a filha em seu aniversário.

A situação dividiu opiniões online, com alguns apoiando a decisão da mulher de sair diante da atitude do marido, enquanto outros ponderam sobre as emoções envolvidas na perda da mãe da enteada e no estresse do planejamento de uma festa de aniversário.