Maior banco chinês paga resgate após ataque cibernético, afirmam hackers do Lockbit

O Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), o maior banco da China, teria pago um resgate a cibercriminosos do grupo ransomware Lockbit após um ataque que interrompeu as operações de sua filial nos Estados Unidos na semana passada, de acordo com um representante do grupo.

O braço americano do ICBC foi alvo de um ataque ransomware que perturbou as negociações no mercado do Tesouro dos Estados Unidos na quinta-feira passada. A representante do Lockbit afirmou à Reuters que o banco chinês "pagou um resgate, acordo fechado."

Roubo-banco-Tima-Miroshnichenko-Pexels

Tima Miroshnichenko / Pexels

Resiliência do mercado do tesouro

O ataque ocorreu em meio a preocupações crescentes sobre a resiliência do mercado do Tesouro, vital para a infraestrutura financeira global. A interrupção deixou a filial americana temporariamente devendo US$ 9 bilhões ao BNY Mellon, valor muito superior ao seu capital líquido.

O Lockbit, em poucos anos, tornou-se a principal ameaça ransomware do mundo, de acordo com autoridades dos EUA. Sua atividade disruptiva atingiu mais de 1.700 organizações americanas em setores diversos. Recentemente, os hackers do Lockbit divulgaram dados internos da gigante aeroespacial Boeing e afirmaram ter infectado os sistemas de informática do escritório de advocacia Allen & Overy, com sede em Londres.