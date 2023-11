Mãe se passa por criança para testar linha de crise: respostas 'chocam' especialista

Lori Gimelshteyn, diretora da Rede de Defesa dos Pais do Colorado, expressou horror diante das respostas recebidas ao se passar por uma criança de 9 anos para testar uma linha de crise estadual. "Fiquei chocada. Temos que proteger essas crianças", disse Gimelshteyn à Fox News Digital.

Gimelshteyn, defensora dos direitos parentais e diretora da rede, enviou mensagens à Linha de Crise do Colorado no mês passado, fingindo ser uma criança lidando com confusão de gênero. Ela compartilhou capturas de tela mostrando que, ao expressar tristeza e a vontade de se identificar como menino, o especialista em crise perguntou se isso a fazia querer "se matar".

A Linha de Crise prometeu manter as mensagens em segredo da mãe da suposta "criança" e forneceu um link para o Projeto Trevor para mais recursos, conforme relatado por Gimelshteyn.

Um porta-voz dos Serviços de Crise do Colorado afirmou não poder confirmar a autenticidade das mensagens de texto, citando confidencialidade.

Embora o estado defenda a equipe da linha de crise e os serviços oferecidos, Gimelshteyn questiona a abordagem e a falta de treinamento adequado. Marc Condojani, da Administração de Saúde Comportamental do Colorado, destacou que a linha visa ajudar jovens que enfrentam crises, incluindo depressão, luto e pensamentos suicidas.

Instagram

Снежана / Pexels

Preocupações

Pais no Distrito Escolar de Cherry Creek alertaram Gimelshteyn sobre cartazes promovendo a linha de crise em escolas locais. Objeções foram levantadas sobre a linguagem dos cartazes, incluindo a frase "minha família é ótima em apontar meus defeitos."

A legislação estadual exige a inclusão do número da linha de crise em todos os cartões de identificação de estudantes. Gimelshteyn afirma que a legislação contribui para a falta de transparência nas iniciativas escolares.

Gimelshteyn alega que, em vez de esclarecer as iniciativas estaduais, os distritos escolares optam por não ser transparentes. A CPAN, grupo não partidário, destaca que o sistema de crise é reativo, carecendo de treinamento e diretrizes adequadas.

Condojani, apesar das críticas, incentiva os pais a envolverem-se na vida de seus filhos e entenderem melhor a linha de crise. A controvérsia destaca desafios legislativos e a necessidade de equilibrar a proteção das crianças com o acesso a serviços cruciais.