Formatura e casamento: anos depois, a 'vingança'

Organizar um casamento já é estressante, mas quando membros problemáticos da família entram em cena, a situação pode se tornar ainda mais complicada. Uma mulher confessou sentir-se culpada por não querer participar do casamento de sua irmã, admitindo que sua decisão provavelmente criará uma divisão entre elas.

A mulher compartilhou sua história no Reddit, revelando que ela e a irmã sempre tiveram uma relação competitiva, lembrou o The Mirror. Dois anos atrás, no dia de sua formatura no mestrado, a irmã não compareceu porque estava em um retiro com o então noivo. Isso resultou em uma discussão significativa, pois a graduanda esperava a presença da irmã nesse momento importante. A resposta insensível da irmã, chamando a formatura de "apenas mais uma cerimônia", causou mágoa.

Casamento-Jeremy-Wong-Pexels-2

Jeremy Wong / Pexels

Convite

Agora, com a irmã prestes a se casar em uma ilha exclusiva em um evento de alto custo, a mulher recebeu um convite. No entanto, ela não pode comparecer devido às despesas significativas envolvidas. Tentou explicar a situação financeira à irmã, mas esta acusou-a de tentar sabotar seu dia especial.

A mulher, também apertada financeiramente por estar economizando para comprar uma casa, está inclinada a não participar do casamento. Os pais pedem que ela vá para manter a paz, mas ela questiona por que deveria se endividar por um evento quando a irmã não pôde sequer comparecer à sua formatura.

Usuários do Reddit responderam, alguns aconselhando-a a não comprometer suas finanças por um casamento. Outros sugeriram explicar à irmã sua situação financeira, na esperança de que ela compreenda. O consenso geral foi contra se endividar por um evento que consideram mais um capricho do que uma necessidade.