Fãs de Oreo denunciam redução no recheio em nova fraude

Os apaixonados por Oreo estão acusando a marca de mais uma prática de "shrinkflation", alegando que a essencial proporção de creme para biscoito está silenciosamente diminuindo em seu petisco favorito. Consumidores como Shane Ransonet, da Louisiana, e Beverly Cooper, de Nebraska, afirmam que o recheio de creme nas Double Stuf Oreos foi reduzido, levantando suspeitas segundo o New York Post.

A Mondelez, fabricante da popular bolacha, afirmou ao The Wall Street Journal que implementou diversas estratégias para enfrentar os crescentes custos de cacau e açúcar, incluindo menos descontos e redução no tamanho das embalagens. No entanto, a empresa nega cortes no recheio de creme, insistindo que mexer na qualidade seria prejudicial.

A comunidade online está cética. Usuários no Reddit, especialmente no fórum r/shrinkflation, discutem sobre produtos favoritos que, segundo eles, estão diminuindo, enquanto os preços permanecem os mesmos ou aumentam. As Oreos estão entre os principais tópicos de conversa, com vídeos e fotos compartilhados, destacando a alegada redução no recheio.

Impacto

Um usuário do fórum apontou como as embalagens da Family Size Double Stuf Oreo encolheram literalmente. A embalagem mais antiga e maior, com peso líquido de 566 gramas, contrasta com a nova e menor, de apenas 530 gramas. Consumidores expressam indignação, afirmando que estão pagando o mesmo por menos produto.

Empresas têm ajustado preços e tamanhos de porções para equilibrar os custos crescentes, uma prática conhecida como "shrinkflation". Marcas como McDonald's e Chipotle aumentaram preços, enquanto outras, como Domino's e Burger King, reduziram porções. Além das Oreos, produtos como Kleenex e Chobani Flips também foram afetados.

Apesar das negativas recentes da Mondelez sobre alterações nas proporções das Oreos, a marca passou por evoluções em sua história de 111 anos, desde mudanças de ingredientes nos anos 90 até a remoção de gorduras trans nos anos 2000. Enquanto a inflação recente diminuiu, os fãs de Oreo aguardam esclarecimentos sobre a questão do recheio reduzido.