Eli Lilly anuncia avanço: novo medicamento reduz risco cardíaco em 94%

A gigante farmacêutica Eli Lilly está celebrando resultados notáveis de seu medicamento experimental, lepodisiran, que, segundo um relatório trazido pelo New York Post, reduziu um fator de risco para doenças cardíacas em impressionantes 94% por quase um ano.

O estudo de fase 1 revelou que a dose mais elevada do lepodisiran reduziu a proteína associada a doenças cardíacas, Lipoproteína(a) ou Lp(a), a níveis indetectáveis por 48 semanas. Nos primeiros dois, a redução chegou a surpreendentes 96%. Essa inovação surge como uma promessa para aqueles geneticamente predispostos a um alto risco de doenças cardíacas.

Com a doença cardíaca listada como a principal causa de morte nos EUA em 2022, superando câncer e COVID, a descoberta do lepodisiran pode ter um impacto significativo na saúde global. No ano passado, quase 700.000 americanos morreram de doenças cardíacas, tornando-a um problema de saúde premente.

Eletrocardiograma-homem-medico-Los-Muertos-Crew-Pexels

Los Muertos Crew - Pexels

Perspectivas positivas para o futuro

O medicamento, administrado anualmente como uma vacina contra a gripe, traz esperança não apenas para os pacientes, mas para a revolução no desenvolvimento de medicamentos. O Dr. Steve Nissen, cardiologista da Cleveland Clinic que liderou o estudo, expressou otimismo, afirmando que esse avanço é especialmente encorajador para os 20% da população mundial com níveis elevados de Lp(a).

O medicamento está atualmente na fase 2 do teste, e a Eli Lilly está conduzindo um estudo mais amplo com adultos de alto risco. Quanto à disponibilidade pública, a empresa está avaliando os resultados das fases 2 antes de tomar decisões sobre o desenvolvimento contínuo. As ações da Eli Lilly encerraram o dia em alta de 2,5%, atingindo $612,71.

No mesmo evento, a Novo Nordisk apresentou um estudo sobre os benefícios cardíacos do medicamento Wegovy. A pesquisa mostrou que esse medicamento, inicialmente desenvolvido para diabetes e perda de peso, reduziu o risco de problemas cardíacos graves em 20%, ampliando seu potencial para além da perda de peso.

Esses avanços promissores na pesquisa médica estão moldando um cenário esperançoso para o tratamento de condições cardíacas, oferecendo novas possibilidades e potencialmente transformando a saúde global.