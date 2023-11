Avó usa 'remédio antigo' no neto que poderia tê-lo matado

Quando se tem um bebê, é natural estar alerta e desejar supervisionar tudo o que eles fazem, comem, bebem - a lista é interminável. E se você conta com um sistema de apoio amoroso de familiares e amigos, espera que todos estejam na mesma página e o consultem se forem fazer algo diferente da rotina usual.

Uma mulher ficou "muito irritada" ao perceber que sua mãe tomou as rédeas quando se tratava de seu neto, tentando "um remédio antigo que faziam quando minha avó era jovem para aliviar a constipação em bebês", em vez de consultar a mãe primeiro, levantou o The Mirror.

Ela desabafou no Reddit sobre o que sua mãe fez, admitindo que ela "não poderia ser confiável" para cuidar de seu filho de três meses. Ela escreveu: "meu marido e eu estamos reformando nossa casa, então minha mãe cuidou do nosso filho por dois dias porque não era seguro ele ficar em casa. Estamos fazendo o trabalho nós mesmos e não podemos pagar ajuda, e ela mora a mais de duas horas de distância, então foi mais fácil para ele ficar com ela".

"Ele é alimentado exclusivamente com leite materno, mas ela ficou sem leite extra, então começou a alimentá-lo com fórmula. A barriga dele não reagiu bem à fórmula, e ele passou a noite inteira gritando. Quando perguntei como ele estava na primeira noite, ela disse que ele estava 'um pouco irritado'".

"Minha avó sugeriu que minha mãe colocasse xarope de milho na mamadeira para ajudá-lo a fazer cocô, e em vez de me perguntar ou pesquisar os riscos, ela simplesmente fez isso. Este é um remédio antigo que faziam quando minha avó era jovem para aliviar a constipação em bebês, mas não é recomendado porque pode causar botulismo (sem mencionar que ele poderia ter tido uma reação alérgica, já que tem apenas três meses)."

Alimentando-bebe-Karolina-Grabowska-Pexels

Karolina Grabowska / Pexels

Confronto e desconfiança familiar

A nova mãe expressou sua insatisfação à sua própria mãe, afirmando que não apreciava o fato de não ter sido "consultada primeiro", e os efeitos colaterais não foram considerados.

A mãe reagiu "muito defensivamente", dizendo que sua filha estava "exagerando" na situação, afirmando ainda que ela sabia mais sobre ser mãe porque sua filha era mãe "há apenas três meses".

A mulher continuou: "ela então me disse 'pelo menos eu te contei!'. Ela também argumentou que estava me fazendo um favor cuidando do meu filho de graça e que, se ele está sob os cuidados dela, ela tem a palavra final sobre o que fazer, e eu preciso confiar no julgamento dela e não ser ingrata. Eu disse a ela que não posso mais confiar nela para cuidar do meu filho, pois ela está confortável em expô-lo a coisas novas sem meu consentimento e admitiu que está confortável me escondendo as coisas ao dizer 'pelo menos eu te contei'. Eu sou a errada? Isso foi uma reação exagerada? Ajuda!".

Nos comentários, as pessoas tranquilizaram a mulher, afirmando que ela não fez nada de errado e deveria poder confiar em quem deixa seu filho. Uma pessoa escreveu: "Você não está errada. Você sabe do que seu bebê precisa, e você disse isso para sua mãe. Ela não ouviu você e colocou seu bebê em perigo".

"Quando você a confrontou sobre o que ela fez, ela não mostrou remorso e insistiu na situação. E então ela admitiu que não teria problemas em mentir para você sobre essas coisas. Eu não deixaria seu filho sob os cuidados dela no futuro, ela obviamente não pode ser confiável com ele."

Outra pessoa indignada comentou: "dane-se ela por isso. Ela precisa se desculpar. Que 'mãe' arrogante diminuir você como nova mãe. Isso é exatamente o que tenho medo com a minha mãe. Esse remédio poderia ter matado seu bebê! Ela precisa aprender! Corte o contato até que ela mude. Mesmo assim, não deixe ela cuidar do bebê. Mostre a ela os efeitos colaterais do xarope de milho para bebês!".