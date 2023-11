Avó corta cabelo sem permissão e deixa neta em lágrimas

Uma avó ultrapassou todos os limites ao cortar o cabelo da neta sem permissão, causando não apenas descontentamento na mãe, mas também lágrimas na adolescente de 14 anos. A história chocante foi compartilhada por uma mulher de 39 anos em uma postagem no Reddit, revelando a revolta da comunidade online em nome da jovem.

A adolescente, de ascendência sul-asiática, frequentava a casa dos avós nos finais de semana, uma prática comum. No entanto, ao retornar para casa após uma estadia, a mãe ficou atônita ao perceber que o cabelo da filha, que estava quase na cintura, agora estava na altura dos ombros e alisado. A adolescente, chorando, explicou que a avó fez isso por conta própria e mentiu, dizendo que a mãe havia dado permissão.

Crianca-triste-Mikhail-Nilov-Pexels

Mikhail Nilov / Pexels

Incidente e afastamento

Imediatamente, a mãe relatou o incidente ao marido, e juntos concordaram que a avó não teria mais permissão para ficar sozinha com a neta "até aprender a respeitar" os limites da filha. Ao entrar em contato com o avô para esclarecimentos, descobriram que ele também foi enganado pela avó, que mentiu sobre obter permissão, levantou o The Mirror.

A avó, furiosa por ser afastada da neta, expressou sua raiva à mãe, resultando em uma série de mensagens. A situação se complicou ainda mais com a irmã do marido, que culpou a mãe, alegando que não era crime agir no "melhor interesse" da neta, mesmo indo contra a vontade da mãe.

Os leitores expressaram incredulidade diante do comportamento da avó. Comentários destacaram a violação de limites, a falta de consentimento, as mentiras e a tentativa de minar o relacionamento entre mãe e filha. A comunidade online manifestou apoio à mãe, enfatizando a importância do consentimento, especialmente na adolescência.