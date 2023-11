Avião em emergência bate em carro na estrada; veja vídeo

Um vídeo impactante capturou o momento em que um pequeno avião do Aeroporto Aero County, em McKinney, Texas, saiu da pista durante um pouso de emergência, colidindo com uma cerca e atingindo um carro que passava na estrada adjacente, diz o New York Post.

Testemunhas descrevem cena aterradora

Testemunhas oculares, incluindo Jack Schneider, um piloto que filmou o incidente, descreveram o avião monomotor descendo rapidamente pela pista, demonstrando dificuldades em parar. Os pneus soltaram fumaça, diminuindo a velocidade excessiva da aeronave.

O piloto, aparentemente incapaz de controlar a aeronave, tentou pilotar, mas os freios não responderam conforme o esperado. O avião ultrapassou perto do aeroporto e colidiu com um sedã prateado na Virginia Parkway.

@usatoday A small plane crashed into a nearby car after overshooting the runway. One person was injured. ♬ Epic Music - DM Production

O Corpo de Bombeiros de McKinney relatou que duas pessoas estavam a bordo do avião. Após o acidente, ambos foram examinados, assim como o motorista do carro atingido, que foi levado ao hospital com ferimentos leves. Felizmente, nenhum dos envolvidos sofreu ferimentos graves.

A Administração Federal de Aviação (FAA) está investigando o incidente. McKinney, uma cidade de médio porte ao norte de Dallas, agora não encontra foco das autoridades aéreas para determinar as circunstâncias que ocorreram ao pousar fora de controle.