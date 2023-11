Astronautas da NASA soltam bolsa de ferramentas durante caminhada espacial; como vê-la

Durante a primeira caminhada espacial totalmente feminina fora da Estação Espacial Internacional (ISS), em 2 de novembro, as astronautas da NASA Jasmin Moghbeli e Loral O’Hara enfrentaram um contratempo quando uma bolsa de ferramentas escapou, informou o Space.com.

Apesar do incidente, Moghbeli e O’Hara concluíram a caminhada espacial de seis horas e 42 minutos com sucesso. O principal objetivo era realizar manutenção nos painéis solares da ISS, responsáveis por rastrear o Sol e gerar eletricidade para a estação.

Bolsa de ferramentas em órbita

A bolsa de ferramentas, surpreendentemente brilhante, agora orbita nosso planeta com uma magnitude visual de aproximadamente 6+, de acordo com a EarthSky. Embora possa não ser visível a olho nu, observadores do céu podem identificá-la com binóculos, sendo ligeiramente menos brilhante que Urano, o sétimo planeta a partir do sol.

A NASA assegurou que as ferramentas não são necessárias para as tarefas restantes. A bolsa permanecerá em órbita por alguns meses antes de se desintegrar na atmosfera da Terra, prevista para março de 2024. Para avistá-la, acompanhe a ISS nos próximos meses, usando o aplicativo móvel "Spot the Station" da NASA para rastrear tanto a estação quanto a bolsa de ferramentas, que estará apenas dois a quatro minutos à frente da estação.