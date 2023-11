As previsões deste sábado (18) para todos os signos do zodíaco, de acordo com o tarot:

Áries

Está impressionado com tantas coisas que não são boas que estão acontecendo. Como muitos, continua a se perguntar quanto tempo o fogo e o medo durarão. Para resistir a tudo, você se apega às rotinas.

Touro

Você deixou para trás projetos, amores... Sua vida mudou, você também. Sua pele resiste melhor ao calor, ao frio e aos ataques de tristeza. Sente-se coerente com suas ideias, livre e determinado.

Gêmeos

Quem afirma que tudo está muito ruim tem em mãos exemplos para demonstrar como o que acontece aqui não acontece num mundo civilizado. O que acontece aqui é típico de uma caverna: os egos são cultivados de forma insana, há brigas por lutar. São inúmeros os problemas, as soluções são adiadas, etc.

Câncer

De acordo com o tarot, diante de diversos problemas, você tem utilizado panos com água morna, sem buscar soluções definitivas. Independentemente das suas orações, os problemas crescem e continuam... Ir ao fundo, atacá-los pelas raízes de uma vez por todas, daria lugar a novos começos.

Leão

Você verá algumas coisas que não estão certas, a realidade é revelada. As perguntas começarão então em tom recriminatório: Por que não percebi?

Virgem

De acordo com o tarot, há coisas sobre as quais você deve permanecer calado para não ser repetitivo e não continuar apresentando seus argumentos como se fossem os únicos. Embora seja difícil ficar calado sobre essas questões – são diversas e graves – precisa de tempo para solucionar.

Libra

Você se sente sufocado na cidade grande, entre a multidão, o barulho, o esforço constante. Com o bom desempenho de alguns a cidade certamente mudará, será mais habitável, mas até esse momento chegar - às vezes parece um utopia. Para não se sentir tão sobrecarregado, o que você pode fazer a partir de agora é abandonar as tarefas inúteis que o consomem.

Escorpião

Continuar da mesma forma não significa “estabilidade”, como alguns pensam. Na sua opinião é se acomodar, se deixar levar pelas ondas. Você almeja ter uma vida estimulante. O segredo, então, é mudar por dentro, superar amarras e preconceitos que fazem você se sentir igual e ter a mesma aparência.

Sagitário

A atmosfera cinzenta influenciará seu humor e você começará a navegar na tristeza, desejando chegar à terra firme. A chuva o está levando a rever sua vida.

Capricórnio

É prazeroso reunir-se com os amigos, rever acontecimentos, sem perder a perspectiva, caso contrário ninguém sobreviveria. E que todos falem sobre seus projetos, torcendo para que o acaso não derrube o tabuleiro de xadrez no chão e acabe o jogo. Os seus encontros amigáveis também invocam esperança: as coisas têm de mudar!

Aquário

Você sabe que nem todas as pessoas agem de boa fé. O mundo não é a ilha da fantasia. Os seres humanos dão as costas à paz, preferem a guerra. Porém, ainda existem muitas pessoas altruístas, preocupadas com o destino da humanidade, que se recusam a viver no lixo. Eles fazem o possível para resgatar a dignidade.

Peixes

Muitas pessoas confiam em você. Acreditam que não se perde, tem resposta para tudo, não desanima. Também acreditam que as provas, por mais difíceis que sejam, não o esmagam, pelo contrário, estimulam a sua engenhosidade.

Com informações do site El Espectador