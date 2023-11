Vizinhos 'Grinch' forçam casal a retirar decoração de Natal prematura: tabalada

No espírito festivo que geralmente começa a emergir com o início de dezembro, um casal de Brisbane, Austrália, enfrenta um dilema incomum. Jamie e Laeticia Lehman, conhecidos por sua exuberante exibição de luzes e enfeites natalinos, foram surpreendidos com uma notificação do Conselho Municipal para retirar prematuramente sua decoração, trouxe o The Mirror.

A tradição dita que as árvores de Natal devem ser montadas no início do Advento, mas, para muitos, as celebrações começam logo após o Halloween. O casal, que se orgulha de sua decoração extravagante há três anos, foi instruído a desmontar a exposição devido a reclamações de vizinhos. A decisão abrupta gerou indignação, com o casal expressando sua frustração em um vídeo viral no TikTok.

Natal-decoracao-svetlanabar-Pixabay-1

svetlanabar / Pixabay

Conselho ?anti-natalino?

A notificação do Conselho inclui a ameaça de multas diárias superiores a 400 libras caso a decoração não seja removida. A irritação de Jamie Lehman foi evidente no vídeo, onde ele se referiu aos vizinhos reclamantes como "Grinch", em referência ao icônico personagem que tenta roubar o Natal. No entanto, o conselheiro Kim Marx esclareceu que a orientação visava ajustes mínimos para garantir a segurança dos pedestres.

Os Lehman, apesar de inicialmente considerarem a remoção completa, decidiram apelar da decisão após receberem apoio de outros entusiastas do Natal na área. Councillor Marx afirmou que o Conselho não busca impor multas no momento e está aberto a colaborar para criar uma exibição que respeite as normas de segurança.

Este episódio, enquanto destaca as divergências sobre quando é apropriado começar a celebrar o Natal, ressalta a importância de equilibrar as tradições pessoais com o respeito pelas regras locais. A temporada festiva, conhecida por espalhar alegria, neste caso, gerou um debate sobre a liberdade de expressão festiva versus as expectativas da comunidade.

*Observação: Os nomes dos envolvidos foram mantidos para preservar a privacidade.*