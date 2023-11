Vizinha quase leva homem à prisão em disputa sobre flores

Uma intensa batalha entre vizinhos levou à prisão de James Monk, 36, após acusações de "danificar" as flores de sua vizinha, Karen Chazen, de 54 anos. O tribunal reuniu-se como Chazen apresentou diversas queixas, incluindo bloqueio de wi-fi, excesso de velocidade de van de Monk e provocação musical, diz o Mirror.

Disputa

As denúncias de Chazen culminaram em uma acusação de assédio contra Monk, com o risco de até seis meses de prisão. No entanto, o caso foi arquivado quando foi revelado que Chazen tinha histórico de reclamações contra vizinhos anteriores.

O tribunal destacou Chazen como uma "reclamante em série", mencionando 30 relatórios policiais diferentes contra Monk e reclamações sobre semelhantes anteriores. A disputa envolve interferência no wi-fi e até mesmo alegações de envolvimento no arrombamento do carro de Chazen.

O advogado de Monk evidenciou um padrão nas reclamações de Chazen ao longo dos anos, indicando uma mudança de comportamento quando ela se muda para uma nova residência. Ele destacou a falta de consistência e complementou as observações dela.

O tribunal, ao encerrar o caso, considerou que as acusações não foram consistentes e não provaram todos os elementos necessários. Monk e Chazen não quiseram comentar após o caso. A decisão destaca a importância de considerar a análise ao avaliar disputas entre vizinhos.