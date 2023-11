Tatuagem de nome de namorado na testa era estratégia de marketing, e mulher a cobre

Na semana passada, a internet ficou agitada por um vídeo de Ana Stanskovsky aparentemente tatuando o nome de seu namorado na testa em uma fonte imponente. O vídeo compartilhado no TikTok gerou polêmica e dúvidas sobre as obrigações do compromisso, diz o Mirror.

Captura-de-tela-2023-11-14-151354

Foi uma estratégia

Apesar da afirmação inicial de Ana de que a tatuagem era real, ela admitiu recentemente que tudo não passou de uma estratégia. O vídeo, que acumulou milhões de visualizações, mostrou-se uma estratégia de marketing, e a razão por trás disso foi revelada.

Em uma reviravolta surpreendente, Ana revelou que sua verdadeira vergonha não estava na tatuagem do nome do namorado, mas em outra tatuagem que ela havia feito anteriormente. O vídeo subsequente a mostrou apagando o nome Kevin de sua testa e explicando que o arrependimento era sobre outra tatuagem que ela não queria que outros cometessem.

Ana, uma entusiasta de tatuagens, afirmou que deseja compartilhar sua experiência para influenciar as pessoas de maneira positiva. Ela destacou que, como uma pessoa totalmente coberta de tatuagens, sente a responsabilidade de alertar sobre possíveis arrependimentos. Ana expressou o desejo de impactar as pessoas de maneira construtiva, especialmente quando se trata de decisões permanentes, como tatuagens.

No vídeo, Ana apagou o nome da testa, mas enfatizou que sua intenção não era desvalorizar a arte da tatuagem. Em vez disso, ela queria compartilhar sua jornada, acompanhando que as pessoas podem se arrepender de escolhas feitas quando mais jovens.