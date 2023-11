Putin: rumores de plástica com bochechas inchadas

As características aparentes de Vladimir Putin, de 71 anos, foram alvo de especulações de cirurgia plástica após imagens recentes revelarem bochechas visivelmente inchadas. Ao discutir sobre sua saúde intensificaram-se, levando sugestões de que Putin pode ter recorrido a procedimentos estéticos para modificar sua aparência, diz o Mirror.

Após a circulação das imagens, os usuários online sugeriram que Putin poderia ter utilizado "preenchimento de bunda" no rosto. Comentários humorísticos e questionamentos sobre as mudanças nas bochechas do líder russo surgiram nas redes sociais, alimentando ainda mais a especulação sobre possíveis intervenções estéticas.

Vladimir Putin's swollen 'butt filler' cheeks spark more plastic surgery rumours https://t.co/arVSZruYnB pic.twitter.com/xWjrhErO5W — Mirror World News (@MirrorWorldNews) November 10, 2023

O Kremlin emitiu uma declaração negando categoricamente os rumores de substituição de Putin por uma sósia. No entanto, persiste uma especulação. O uso plástico de Gerard Lambe, ao comentar sobre a mudança na aparência de Putin, sugere que o líder russo pode ter optado por preenchimento facial e injeções de gordura para remodelar suas características faciais.