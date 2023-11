Noiva exclui parceiro de dama de honra e deixa amiga raivosa

Um recente episódio revelou a controvérsia em torno das listas de convidados para casamentos, quando uma noiva, apelidada de "bridezilla", chocou sua dama de honra ao excluir o parceiro desta do evento.

A situação ganhou destaque quando Becky, a dama de honra em questão, compartilhou sua experiência nas redes sociais, levantando questões sobre amizade e expectativas irrazoáveis.

Becky, de 25 anos, e a noiva, Jane*, eram amigas desde a infância, compartilhando uma relação próxima que se assemelhava mais à de irmãs. No entanto, a situação mudou quando Jane revelou que Becky seria a responsável por planejar grande parte do casamento, enquanto outra amiga, Emily*, estava ocupada com os preparativos de seu próprio casamento. Becky aceitou a tarefa, entusiasmada em apoiar a amiga.

Noivos-Melike-Benli-Pexels-1

Melike Benli / Pexels

A exclusão

Os problemas surgiram quando Jane, devido a restrições de capacidade do local, precisou reduzir a lista de convidados. Para surpresa de Becky, seu parceiro de cinco anos foi excluído.

Indignada, ela confrontou Jane, que justificou a decisão alegando que apenas casais "em relacionamentos sérios" poderiam ter acompanhantes, especificamente os "noivos comprometidos".

A revolta de Becky gerou um desentendimento entre as amigas, com a dama de honra expressando sua insatisfação por ser tratada de forma desigual. A situação levantou questões sobre a justiça na abordagem de Jane, enquanto outras damas de honra expressaram surpresa pela exclusão seletiva.

A história gerou debate online, com muitos usuários expressando apoio a Becky e questionando a lógica por trás da decisão de Jane, trouxe o The Mirror. A situação destaca a complexidade das relações durante o planejamento de casamentos e a importância de expectativas realistas para manter amizades sólidas.

*Os nomes foram alterados para preservar a identidade das pessoas envolvidas.