Não estavam extintos? Expedição encontra mamífero que põe ovos e não eram vistos há 60 anos

Uma expedição científica conseguiu filmar e fotografar um estranho animal que não era visto há mais de 60 anos e já era dado como extinto, o zaglossus, também conhecido como equidna-de-bico-longo.

O zaglossus são mamíferos raros que põe ovos, assim como os ornitorrincos, e tem pelos com pontas salientes como ouriços e bicos longos como o dos tamanduás. Estudos sugerem que esses animais vivem na Terra há pelo menos 160 milhões de anos e foram contemporâneos dos famigerados Tyrannosaurus rex.

Trata-se de um animal com hábitos noturnos com uma dieta quase exclusivamente de minhocas e de insetos que vivem no chão das florestas.

Equidna-de-bico-longo (Universidade de Oxford/Expedição Cyclops)

O animal foi encontrado nas Montanhas Ciclope, na Nova Guiné. O último contato que o ser humano teve com essa espécie foi em 1961, e havia apenas um registro fotográfico da espécie.

A expedição que encontrou o equidna de bico longo foi formada por cientistas da Universidade de Oxford, Universidade Cenderawasih, ONGS e agências de desenvolvimento da Indonésia.

Para capturar a imagem foi necessária a instalação de 80 câmeras por semanas em uma região conhecida como ‘Inferno Verde’ e os cientistas tiveram que enfrentar diversas adversidades, como a malária, a proliferação de animais peçonhentos e sanguessugas para obter um dos registros mais importantes de muitos anos.