Motorista bêbado atropela ciclista e troca de lugar com esposa no volante

Um trágico acidente ocorrido em 9 de julho em Swansea, no sul do País de Gales, veio à tona somente nesta semana. O acidente deixou um adolescente ciclista com ferimentos gravíssimos, mudando drasticamente sua vida. O motorista responsável, Jerzy Jozefiak, bêbado e ultrapassando o sinal vermelho, colidiu com o jovem de 16 anos, que sofreu danos significativos nos tecidos moles do braço direito, fraturas no crânio, ossos faciais quebrados e sangramento no cérebro.

Jozefiak, de 39 anos, não apenas atropelou o adolescente, mas também trocou de lugar com sua esposa, que assumiu a culpa pelo acidente. Em julgamento, o réu se declarou culpado, admitindo dirigir perigosamente.

A juíza Catherine Richards, do Swansea Crown Court, condenou Jozefiak a dois anos e 10 meses de prisão, com possibilidade de liberação condicional após cumprir metade da pena.

Impacto duradouro

O jovem artista, elogiado por sua resiliência, enfrenta uma longa jornada de reabilitação. Lesões cerebrais, problemas de fala, equilíbrio comprometido e movimentos limitados no braço direito foram destacados por uma enfermeira especializada em lesões cerebrais.

O pai da vítima testemunhou a transformação negativa na vida do filho, que agora enfrenta isolamento, frustração e um futuro marcado por anos de reabilitação.

O tribunal ouviu que Jozefiak estava dirigindo entre 46 e 48 mph em uma área com limite de velocidade de 30 mph, sem evidências de frenagem antes do impacto. A combinação de excesso de velocidade, influência do álcool e falta de reação contribuiu para a tragédia. Este não é o primeiro incidente de Jozefiak relacionado a dirigir sob a influência do álcool.

johan-funke-fsShFki0www-unsplash

Johan Funke/Unsplash

Consequências e apelo à consciência

O advogado de Jozefiak, Huw Davies, afirmou que o réu e sua esposa estão devastados pelo ocorrido. O pai de três filhos assume total responsabilidade por suas ações, reconhecendo a imprudência ao permitir que sua esposa inicialmente assumisse a culpa. A família da vítima deseja que Jozefiak compreenda o impacto de suas ações e a falta de respeito ao mentir para as autoridades.

O trágico episódio destaca não apenas a necessidade de rigor na punição de condutas irresponsáveis ao volante, mas também reforça a importância de uma reflexão coletiva sobre a segurança no trânsito e o impacto humano dessas tragédias, conclui o Mirror.