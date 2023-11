Modelo embriagada destrói Mercedes de R$ 735 mil após fim de namoro

A jovem modelo Paris Ow-Yang, de 18 anos, encontrou uma resposta inusitada para lidar com uma desilusão amorosa: o consumo excessivo de álcool. Contudo, essa decisão teve repercussões sérias na vida da modelo, culminando em um acidente de carro que resultou na destruição de uma Mercedes avaliada em R$ 735 mil.

Desabafo alcoólico

Em 18 de outubro, Paris, embriagada com uma quantidade de álcool quatro vezes acima do limite legal, colidiu sua Mercedes, avaliada em R$ 250 mil, contra outra do mesmo fabricante, estimada em R$ 735 mil. Segundo o Metrópoles, a modelo admitiu à polícia que buscou o álcool como uma forma de aliviar a "dor e o sofrimento" do término do relacionamento.

Julgamento e penas impostas

Dois dias após o incidente, Paris enfrentou o tribunal acompanhada do pai e de seu advogado. A defesa alegou que a jovem perdeu o controle do veículo devido à dificuldade em lidar com o fim do relacionamento, transformando o álcool em uma "tempestade" em sua vida.

O veredicto condenou Paris a dois anos de trabalhos comunitários, uma multa de R$ 5 mil e a obrigação de pagar pelos danos causados aos veículos. Além disso, a modelo ficará proibida de dirigir por nove meses. Após esse período, seu carro será equipado com um dispositivo que só permitirá seu funcionamento após um teste de bafômetro com resultado abaixo do limite permitido.

Este caso chama a atenção para os perigos do consumo irresponsável de álcool, destacando não apenas as consequências legais, mas também os danos pessoais e materiais que podem resultar de decisões impulsivas em momentos de vulnerabilidade emocional.