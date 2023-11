Mãe impede filho mais velho de ficar perto dos avós e o motivo surpreende

Uma mulher, de 38 anos de idade, revelou ter impedido que seu filho mais velho fique perto dos sogros e o motivo surpreendeu os internautas. O relato foi publicado no Reddit, por meio do usuário u/mnunley85.

“Me casei com meu marido, de 39 anos, há 19 anos. Temos três filhos, um menino de 11, uma menina de 9 e um menino de 5. meus sogros nunca gostaram de mim porque meu marido e eu nos casamos aos 18/19, então acham que eu o empurrei para casar comigo de qualquer maneira”, revelou.

“Então meus sogros sempre me odiaram e estou bem com isso, não me afeta. Mas o que me afeta é o fato de que a avó do meu marido está tentando fazer um teste de DNA em nosso filho mais velho desde que ele nasceu”, continuou.

Decisão tomada

De acordo com a mulher, a avó do marido sempre espera ele estar longe para avaliar a criança mais velha, se ela realmente se parece com o pai. Diferente das outras duas crianças, o menino não tem os cabelos loiros como o pai.

“Eu sou bronzeada, cabelo preto e olhos castanhos escuros, nossos o mais velho tem olhos castanhos bronzeados e cabelo castanho médio, [assim como eu]. Nossos outros dois filhos têm cabelos loiros, olhos verdes e parecem gêmeos do meu marido, enquanto meu mais velho se parece comigo”, contou.

“Falei a meu marido que depois de todos os compromissos que foram feitos e querendo um DNA teste feito pela avó dele, não permitirei mais que meus filhos fiquem perto de sua família. Não permitirei que eles continuem maltratando meu filho mais velho, mas tratando meus dois mais novos como família”, finalizou a revelação.