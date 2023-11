Mãe é expulsa de cruzeiro por carregar pacote de balas feitas com a planta da maconha

Uma mulher de 42 anos, mãe de dois filhos, disse que foi tratada como uma criminosa pela equipe de segurança do Carnival Cruise Line durante o embarque para um cruzeiro com destino a Aruba, Curaçao e República Dominicana. A notícia é do NY Post.

Melinda Van Veldhuizen, 42 anos, estava embarcando com seu marido e dois filhos quando os funcionários do cruzeiro encontraram um saco de balas de goma CBD para dormir em sua mochila.

As balas CBD são feitas com um composto derivado do cânhamo, a mesma planta da maconha, mas diferente da droga não contém ou contém baixíssimos índices de THC, a substância que causa ‘o barato’.

Melida é enfermeira em Dallas e disse que usa as balas para ajudá-la a dormir durante a viagem durante as duas horas e meia em durou o interrogatório, mas no final ela foi impedida de embarcar nas férias que havia planejado para a família e na qual havia gasto US$ 5.586 (pouco mais de R$ 27 mil), segundo seu advogado, Daren Stabinski.

O CBD foi legalizado em quase todos os Estados Unidos depois que o Congresso removeu o cânhamo da lista de substâncias controladas, desde que tenha não mais do que 0,3% de THC em sua composição. As gomas de Melinda, por exemplo, tinham apenas 0,01%.

Entretanto, os representantes do Carnival Cruise Lines esclareceram que embora seja legal nos EUA, o CDB não são legais em quase todos os portos pelos quais a companhia navega, portanto é considerado um item proibido na viagem.

Não bastasse a humilhação de ser impedida de embarcar, Melinda recebeu uma carta da empresa informando que ela estava banida para sempre de todos os navios operados pela Carnival.

A enfermeira comunicou que está entrando com uma reclamação interna na empresa, e se a situação não se resolver, moverá um processo na Justiça.