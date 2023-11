Jovem de 21 anos é presa por comportamento anti-social em shopping popular

Uma jovem de 21 anos, identificada como Charlotte Sheriff, foi detida após ser vista entrando no Frenchgate Shopping Center em Doncaster. A prisão ocorreu devido ao seu comportamento anti-social persistente, que incluiu abusos verbais à equipe de segurança do shopping.

Charlotte Sheriff, moradora de Cross Street, New Rossington, já estava proibida de frequentar o Frenchgate Shopping Center, o Doncaster Interchange e a estação ferroviária local. Após ser flagrada entrando no shopping e admitir a violação da ordem, ela foi presa imediatamente e já está detida há seis semanas.

Objetivo policial

Hannah Cowling, oficial da Equipe de Policiamento do Bairro Central de Doncaster, enfatizou que o objetivo das ações policiais é "eliminar" o comportamento anti-social na comunidade.

Cowling afirmou que as ordens de comportamento criminoso (CBOs) são emitidas apenas contra infratores persistentes e graves, segundo o Mirror.

Charlotte-Sheriff

Polícia de South Yorkshire

PC Cowling destacou a seriedade das CBOs, que substituíram as ordens de comportamento anti-social em 2014. Ela afirmou que "os CBOs são servidos apenas contra os indivíduos antissociais mais sérios e persistentes" e ressaltou que a prisão de Sheriff demonstra como as violações dessas ordens são tratadas com severidade nos tribunais.

As CBOs substituíram as antigas ordens de comportamento anti-social (ASBOs) e conferem ampla discricionariedade. O tribunal tem o poder de proibir o infrator de atividades específicas ou exigir que ele cumpra determinadas ações.

No entanto, a decisão do tribunal baseia-se na comprovação de que o infrator estava envolvido em comportamento que causou ou poderia ter causado assédio, alarme ou angústia a outras pessoas.

A ação da polícia destaca a determinação em criar um ambiente seguro e acolhedor no centro da cidade, reforçando a importância de combater o comportamento anti-social de maneira eficaz.