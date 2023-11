Confissão constrangedora: homem chega atrasado a date e culpa "bumbum suado"

A busca pelo amor nem sempre é uma jornada livre de constrangimentos, como Ariane Sherine descobriu em um encontro que se transformou em uma situação inusitada.

Em um relato compartilhado no Metro, Ariane detalha seu encontro com um homem chamado Donald, que, para proteger sua identidade, recebeu esse pseudônimo. Apesar de suas diferenças físicas, Ariane descreve Donald como "inteligente, engraçado e articulado", características que inicialmente atraíram a jovem de 21 anos.

O encontro estava marcado, mas Donald atrasou, proporcionando a Ariane tempo para ponderar sobre a falta de pontualidade e comunicação. Após 30 minutos de espera, Donald chegou ao local, visivelmente agitado, e surpreendeu Ariane com uma explicação que ela jamais esperava.

Suada-cottonbro-studio-Pexels

Cottonbro studio / Pexels

Com sinceridade desconcertante, ele revelou: "eu teria ligado para avisar, mas saí para dançar ontem à noite. Meu telefone estava no meu bolso traseiro, e eu suei tanto do meu bumbum que ele parou de funcionar!"

A reação imediata de Ariane foi uma expressão de desgosto acompanhada de um simples "Eca! Nojento!". No entanto, o episódio revelou-se benéfico, pois a falta de compatibilidade ficou evidente. Além da confissão surpreendente, o estilo de vida de Donald, voltado para a aptidão física, não coincidia com o de Ariane, que preferia o conforto do sofá às atividades matinais intensas.

Esse encontro peculiar, embora inicialmente desconfortável, acabou servindo como um divisor de águas, apontando para a importância de compatibilidade e comunicação equilibrada nas relações amorosas.