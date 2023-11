Companheira leal: cachorrinha que anunciou a gravidez e virou ‘irmã mais velha’ viraliza na web

Julia e Jean, residentes no Rio Grande do Sul, compartilharam uma história encantadora protagonizada por sua adorável cadelinha, Olívia. A fisioterapeuta, Julia, percebeu que Olívia se tornou sua sombra desde o início da gravidez. A cadelinha, esperta como sempre, antecipou o anúncio da gravidez ao demonstrar um comportamento incomum. Diante da conexão emocional entre eles, Julia decidiu registrar e compartilhar o vínculo especial no Instagram.

No registro visual, Olívia acompanha Julia em vários momentos, sempre posicionando sua cabecinha na barriga da futura mamãe. As imagens, repletas de ternura, conquistaram o coração dos espectadores, evidenciando a expectativa e carinho de Olívia pela chegada da nova integrante da família.

Promovida a Irmã Mais Velha

Foto: Reprodução/Instagram/@juluongo

Com a confirmação da gravidez, Julia oficializou o novo papel de Olívia como irmã mais velha. A legenda de uma foto no Instagram anunciou a promoção da cadelinha para esse cargo especial. Olívia, segurando o teste de gravidez positivo da tutora, exibia um olhar doce que derreteu corações nas redes sociais.

A gravidez avançou, e Olívia permaneceu próxima, evidenciando sua lealdade durante os nove meses de gestação. Durante os momentos de repouso, a cadelinha apoiava a cabeça na barriga de Julia, expressando a ansiedade pela chegada da “irmãzinha”. O vídeo compartilhado pela tutora alcançou mais de 300 mil visualizações, destacando a doce expectativa de Olívia.

A Chegada de Joana e a Emoção Continua

Foto: Reprodução/Instagram/@juluongo

Com a chegada de Joana, Olívia se tornou oficialmente a irmã mais velha da casa. A cadelinha demonstra um carinho emocionante pela bebê, e as duas são frequentemente vistas lado a lado. Joana até ganhou uma bonequinha de crochê que reproduz a imagem adorável de Olívia. A família, agora completa, celebra a doçura e a conexão única entre Olívia e a pequena Joana. A jornada, que começou com Olívia anunciando a gravidez, culminou na emocionante realidade de ser a irmã mais velha e companheira fiel da recém-chegada Joana. Que história encantadora de amor e lealdade!

Fonte: Instagram/@juluongo

