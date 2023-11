Caroço do tamanho de uma bola de golfe desaparece da testa de mãe em 24 horas

No que parece ser um enigma médico, Emma McIntyre, residente de Queensland, Austrália, compartilhou sua experiência única em um vídeo que se tornou viral no TikTok, com mais de 17 milhões de visualizações. Aos 37 anos e mãe de quatro filhos, Emma notou um caroço na testa, do tamanho de uma bola de golfe, crescendo durante a noite, segundo o Mirror.

No vídeo, ela detalha como gravou a estranha protuberância, planejando consultar um médico pela manhã. No entanto, para surpresa de todos, o caroço desapareceu completamente em um curto período de 24 horas. Desconcertada com a situação, Emma consultou seu médico, mas mesmo os profissionais de saúde ficaram perplexos, incapazes de encontrar qualquer explicação para o fenômeno.

A comunidade online, incluindo estranhos nas redes sociais, expressou preocupação e instou Emma a pressionar por exames médicos mais detalhados. Apesar de não sentir dor, Emma foi encaminhada para uma tomografia computadorizada pelo seu médico de família no mês seguinte.

Emma-McIntyre-1

Jam Press

Em entrevista à Need To Know, Emma sugeriu uma possível ligação entre o surgimento do caroço e o estresse significativo em sua vida, mencionando recentemente ter sido diagnosticada com insuficiência renal devido a rins policísticos. Ela explicou que, embora não esteja obcecada com o fenômeno, ainda sente uma pressão ocasional na área.

O vídeo mostra Emma tentando usar fio dental para estourar a massa, enquanto os espectadores incentivam a mãe a procurar cuidados médicos imediatos. Com mais de 250 mil curtidas, o vídeo gerou diversos comentários, com alguns usuários sugerindo possíveis diagnósticos, desde tumores benignos até bolsas de fluido no seio nasal.

Emma-McIntyre-2

Jam Press

O mistério em torno do caroço intrigante continua, deixando tanto os profissionais de saúde quanto a comunidade online em suspense sobre o que pode ter causado sua aparição e subsequente desaparecimento.