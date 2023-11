Assassino obeso libertado: incompatível com prisão por causa de dieta

Dimitri Fricano, um assassino condenado que chocou a Itália ao esfaquear sua namorada 57 vezes, foi libertado da prisão com base em uma decisão polêmica do Tribunal de Vigilância de Turim. A controvérsia se concentra na alegação de Fricano de ser "incompatível com a prisão" devido à sua necessidade de seguir uma dieta específica para sua condição de saúde, segundo o Mirror.

Peso excessivo

Dimitri Fricano, originário de Biella, no norte da Itália, foi condenado a 30 anos de prisão pelo brutal assassinato de sua namorada Erika Preti, de 28 anos, durante férias na Sardenha, em 2017. No entanto, a decisão de libertá-lo após apenas um ano baseia-se em sua rápida deterioração física na prisão.

Dimitri Fricano, scarcerato dopo l’omicidio della fidanzata: “Sono uscito di testa, ora rischio la vita”



La trasmissione #Pomeriggio5 ha intercettato Dimitri Fricano, che nel 2017 ha ucciso con 57 coltellate la fidanzata Erika Preti ⬇️ https://t.co/onp3KjbHHs — Fanpage.it (@fanpage) November 13, 2023

Fricano enfrentou sérios problemas de saúde durante seu tempo na prisão. Funcionários relataram que seu peso aumentou drasticamente, a ponto de necessitar de uma cadeira de rodas ou muletas para se locomover.

Alegações de que a prisão não poderia fornecer o nível adequado de cuidados médicos fundamentaram a decisão de liberá-lo para cumprir prisão domiciliar.

Família da vítima indignada

A família de Erika Preti expressou indignação diante da decisão de libertar o assassino. O pai, Fabrizio Preti, em entrevista ao Corriere della Sera, criticou a decisão, afirmando que mesmo criminosos poderosos não recebem tratamento tão favorável na prisão. Ele lamentou a perda de sua filha e questionou a rapidez com que Fricano foi liberado, apesar da brutalidade do crime.

A defesa de Fricano alega uma série de problemas de saúde, incluindo síndrome de bulimia depressiva, transtorno de personalidade e apneia do sono, justificando a necessidade de uma dieta personalizada. No entanto, a família da vítima considera a decisão uma ferida adicional, destacando a dor persistente causada pela tragédia.

A controvérsia em torno da libertação de Dimitri Fricano coloca em questão a balança entre justiça e cuidados médicos, gerando debates acalorados sobre o sistema penal italiano.