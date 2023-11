Adolescente finge doença, rouba arma e atira em colega

Em 9 de novembro, Mateja Zigri, 15 anos, mentiu sobre sua saúde, ausentou-se da escola e, mais tarde, atirou em um colega com uma arma roubada de seu avô. O incidente ocorreu na escola Waldback, em Offenburg, Baden-Württemberg (Alemanha).

Ao fingir estar doente, Zigri obteve acesso à chave do armário de seu avô, onde encontrou uma Beretta M9. A arma foi levada para a escola, onde Zigri matou um colega. Pawlos, de 15 anos, tornou-se uma vítima fatal dos acontecimentos.

Inicialmente, Zigri tentou incendiar Pawlos com líquido inflamável, mas, quando falhou, atirou duas vezes na cabeça do colega. Pawlos faleceu horas depois no hospital. Zigri foi detido por um pai no local e permanece sob custódia.

Mateja Zigri, 15Jahre alt: „Ich bin nett und tue gerne Leute nerven andere ärgern und bin Serbe Cao“

Mord in Förderschule

⚠️Der mißlungene Versuch von Medien den Täter als #Deutschen zu verkaufen &

⚠️die Folgen gescheiterter Integration zu vertuschen🔻 https://t.co/pae7YrvXXA — moodStabilizer (@moodstabilize) November 12, 2023

Uma investigação foi iniciada sobre os pais de Zigri para deixarem uma arma acessível. A polícia declarou que a arma provavelmente veio do ambiente pessoal do adolescente. Uma professora também foi levemente ferida durante o ataque.

A mãe de Zigri expressou choque e desconhecimento sobre como o filho aprendeu o código de segurança. Ela descobriu o incidente por meio do TikTok e expressou pesar pela família da vítima, enquanto ela e o marido enfrentavam possíveis acusações.