Velório em discoteca com mulher dançando para o caixão dá o que falar nas redes

A comunidade de La Unión, em El Salvador, se despediu de uma que deu o que falar de um dos seus moradores, Irwin Bernal Robles, conhecido como “Vinagre”.

De acordo com o portal Excelsior, publicado na conta do Facebook Funerales Nueva Divino El Salvador, os restos mortais de Robles seriam sepultados no domingo, dia 12 de novembro, mas para a despedida familiares e amigos foram convidados a participar de um momento especial no local chamado “Los Amigos”, onde o Sr. Robles costumava frequentar para se divertir e dançar.

O evento programado contou com amigos dançando e uma mulher se despediu de Robles dançando ao redor do caixão, em meio a luzes e música.

A mulher fez última dança ao redor caixão ao ritmo do falecido cantor colombiano Aniceto Molinà e a cena foi compartilhada nas redes sociais.

Segundo informações divulgadas, Robles gostava muito de festas e tinha expressado o desejo de ter uma despedida como essa. Antes disso, os familiares já haviam se despedido dele com orações.

Como faleceu de uma doença terminal, o homem tinha decidiu dedicar seus últimos dias a aproveitar a vida e planejar um velório em um ambiente com música e dança.

Essa não é a primeira vez que pessoas dançando ao redor de caixões em velórios ganham destaque nas redes sociais. Alguns usuários comentaram que esse tipo de ação é comum em Guayaquil, no Equador.

No entanto, também houve opiniões divergentes sobre se essa forma de despedida é desrespeitosa ou não.

LEIA TAMBÉM: Cantora gospel não quis parar de cantar em voo e teve desentendimento com funcionário