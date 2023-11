Tagrisso: esperança na luta contra o câncer de pulmão

Um medicamento revolucionário, o Osimertinibe, comercializado como Tagrisso, está redefinindo o panorama do tratamento do câncer de pulmão, especialmente em estágios avançados. Resultados notáveis de um estudo de cinco anos mostram uma redução de até 73% no risco de recorrência e 51% no risco de morte, especialmente em pacientes com uma mutação genética específica.

Descobertas marcantes

Os resultados publicados no The New England Journal of Medicine marcaram um avanço significativo na oncologia. O Dr. Faiz Y. Bhora, especialista de renome, ressaltou que, historicamente, melhorias na sobrevivência de 5% ou 10% eram consideradas satisfatórias. No entanto, agora, testemunhamos um aumento superior a 50%, indicando uma mudança paradigmática.

Medicina personalizada na vanguarda da inovação

Segundo o NYPost, a revolução na medicina personalizada destaca-se, com terapias direcionadas como o Tagrisso oferecendo melhorias expressivas na sobrevida. Este medicamento é especialmente eficaz em pacientes com a mutação genética EGFRm, inclusive em estágios avançados.

Cerca de 25% dos pacientes com câncer de pulmão apresentam a mutação EGFR, tornando o Tagrisso uma alternativa promissora para uma parcela significativa de indivíduos. A expectativa é que, no futuro, o medicamento seja prescrito precocemente, visando reduzir os tumores antes da cirurgia.

A experiência de Kim Mosko, diagnosticada com câncer de pulmão em estágio 2A, destaca a eficácia do Tagrisso. Após cirurgia e quimioterapia, ela iniciou o tratamento com o medicamento, enfrentando efeitos colaterais controláveis. Mosko expressa otimismo, acreditando que o Tagrisso será a garantia de que o câncer não retorne.

Perspectivas e esperanças para os pacientes

Com 238 mil novos casos de câncer de pulmão previstos para 2023, a disponibilidade do Tagrisso oferece uma nova esperança. O Dr. Bhora incentiva os pacientes a procurarem uma equipe médica experiente para realizar o teste de mutação genética, destacando a era otimista para aqueles enfrentando o que antes era considerado uma sentença fatal.

Ênfase na segurança

Apesar da eficácia comprovada, a fabricante, AstraZeneca, destaca a possibilidade de efeitos colaterais, como irritações na pele e dores musculares. Os pacientes são aconselhados a relatar qualquer desconforto prolongado aos seus médicos, ressaltando a importância da segurança neste avanço promissor na terapia do câncer de pulmão. Este progresso representa uma luz brilhante no fim do túnel, oferecendo uma mudança significativa na abordagem ao tratamento dessa doença devastadora.