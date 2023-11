Sogra é flagrada enquanto xeretava os pertences do genro e fica surpresa com a reação do homem

O Reddit é uma plataforma conhecida por guardar o relato de diversas pessoas sobre as mais variadas situações. Em alguns tópicos, voltados para conselhos e opiniões sobre problemas pessoais, é comum ver diversos usuários compartilhando seus relatos para pedir ajuda ou apoio.

Recentemente, um jovem de 25 anos decidiu que era a hora de pedir a opinião de outras pessoas sobre uma situação inusitada que aconteceu em sua casa.

Sem se identificar, ele conta que mora com a namorada na região de Chicago, sendo que ela se mudou para a casa que ele comprou tempos antes. Recentemente, a jovem decidiu convidar sua mãe para visitar a cidade depois de passar mais de um ano longe de casa, algo que ele aprovou e prontamente ofereceu para receber a sogra em seu quarto de hóspedes.

“A mãe dela está passando por problemas financeiros, então foi uma oportunidade dela viajar para fora de sua cidade natal. Na época, minha namorada disse que a mãe dela pode ser muito xereta, mas seguimos com o plano”.

“Ela ficou aqui por dois dias, até que eu a flagrei mexendo nas coisas pessoais que tenho no meu escritório”, revela o jovem.

Ele ficou chocado!

O rapaz então revela que mantêm uma câmera em seu escritório por conta de alguns pertences e documentos de valor. Pela câmera ele viu a sogra mexer nas gavetas e arquivos que contém dados como seu imposto de renda, extrato bancário e outros documentos pessoais.

“Ela também tentou digitar o código do meu cofre por duas ou três vezes, depois abriu o notebook e tentou ver se estava desbloqueado. Ela não pegou nada, mas eu vi toda a ação”.

“Quando cheguei do trabalho eu imediatamente a expulsei e disse que estava fazendo isso por não confiar no fato dela estar mexendo nas minhas coisas”.

“Minha namorada ficou irritada com isso e pagou um quarto de hotel para ela. Depois ela disse que eu estava exagerando, mesmo após ver as filmagens. Para ela, foi culpa minha eu ter deixado o escritório destrancado já que eu fui avisado previamente do comportamento da mãe dela. Eu estou errado?”, questiona o homem.

Para os usuários do Reddit, ele não agiu errado nesta situação.

“Você agiu como qualquer pessoa deveria agir. Ela violou seu espaço e quebrou sua confiança”, comentou uma pessoa.

“Eu aposto que quando sua namorada disse que ela é xereta, não era exatamente isso que ela queria dizer”, finalizou outra.