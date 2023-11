Orcas afundam iate em ataque de 45 minutos

No último dia 31 de outubro, um grupo de orcas protagonizou um ataque surpreendente contra um iate polonês nas águas do Estreito de Gibraltar. O evento, que se estendeu por angustiantes 45 minutos, culminou no naufrágio da embarcação próximo ao porto de Tânger Med, reporta Mega Curioso.

Durante o episódio, a tripulação e autoridades portuárias mobilizaram esforços desesperados para resgatar o iate. Infelizmente, as orcas persistiram, atingindo repetidamente a lâmina do leme, provocando danos irreparáveis e vazamentos que selaram o destino da embarcação.

noaa-9HFIRy6jJbY-unsplash

Mistério

A Morskie Mile, responsável pelo iate, revelou nas redes sociais que as orcas "bateram na lâmina do leme repetidamente, causando grandes danos e vazamentos". O motivo por trás desse comportamento agressivo permanece obscuro, instigando especialistas a investigar possíveis razões para a mudança de atitude desses mamíferos marinhos.

Orcas Ibéricas

Estudos indicam que desde 2020, as orcas na Península Ibérica têm apresentado comportamentos mais agressivos em relação às embarcações. Especialistas acreditam que esse fenômeno pode ser resultado de um "comportamento social lúcido", onde as orcas seguem padrões estabelecidos por sua população.

Alerta

Embora alguns incidentes tenham resultado em danos severos, cientistas reforçam que essas ações não representam uma "revolta" das orcas. Evitar interpretações humanas é crucial, afirmam os especialistas, pois isso poderia desencadear retaliações prejudiciais à espécie.

jan-behnisch-mdFD3VI19I8-unsplash

Um chamado à compreensão

Os pesquisadores salientam a importância de entender os complexos comportamentos das orcas, destacando a necessidade contínua de estudos. Diante da criticamente ameaçada população de orcas ibéricas, a coexistência harmoniosa com esses majestosos mamíferos marinhos permanece como um objetivo essencial para garantir a preservação da espécie no futuro.