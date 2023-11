Mulher é surpreendida após ‘esquecer a carteira’ ao sair para jantar com sua cunhada

Uma mulher decidiu usar o Reddit para desabafar depois de passar por uma situação complicada envolvendo sua cunhada. Cansada de uma atitude da irmã de seu marido, ela decidiu fazer algo para impedir “um novo golpe”.

Sem se identificar, a mulher conta que sua cunhada, a qual chamou de Amy, sempre vem visitá-la e exige aproveitar a noite em algum restaurante chique. No entanto, de forma conveniente, ela sempre esquece sua carteira em casa, o que faz com que a mulher seja obrigada a pagar a conta inteira.

“Ela começou a fazer isso por saber que eu ganho mais do que ela, então ela acredita que eu devo pagar o jantar por nós duas. E não, ela não acha que meu marido deve pagar, ela acha que eu devo pagar”.

“Eu não me importo de fazer isso algumas vezes, mas ela sempre me fala para pagar sua parte, diz que vai me devolver o dinheiro e nunca faz isso”, conta a mulher.

Ela tomou uma precaução

Durante a última visita da cunhada, como esperado, ela fez uma reserva para jantar em um restaurante extremamente caro. No entanto, a mulher, prevenida, prestou atenção antes de sair de casa.

“Eu posso ter feito algo errado, mas quando ela e meu marido estavam no carro eu fingi esquecer algo em casa e voltei, na mesma hora encontrei a carteira dela deixada para trás, e coloquei na minha bolsa”.

“Nós fomos ao restaurante e eu pedi por contas separadas, algo que ela disse não ser necessário pois tinha esquecido a carteira novamente. Eu então saquei a carteira dela da minha bolsa”.

Leia também: Pai se recusa a tirar o cadeado do quarto da filha enquanto seu cunhado morar lá

“Ela ficou furiosa e falou que eu não deveria tocar ou pegar sua carteira. Eu agi errado”?

Em pouco tempo os usuários do Reddit concordaram com a postura da mulher, que voltou à página para contar uma reviravolta surpreendente!

“Ela acabou de me ligar. Minha cunhada viu essa publicação e está irritada comigo por eu ter falado mal dela na internet. Eu honestamente não me importo. Amy, espero que você leia todos esses comentários e acorde para a vida”, finalizou.